O que muda em BH para o desfile de 7 de setembro

Cones já estão em cruzamentos da Avenida Afonso Pena (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







Com a presença de candidatos ao governo de Minas Gerais, os atos de 7 de setembro, Dia da Independência, marcam os 200 anos do Brasil como uma nação independente.



Em Belo Horizonte, está marcado para acontecer o tradicional desfile com tropas e também uma manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marcará presença no ato cívico. O tradicional desfile na Avenida Afonso Pena, Região Central de BH, começa a partir das 9h, com participação das forças policiais do Estado, incluindo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG).









Alexandre Kalil (PDT), candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não confirmou agenda. Já Marcus Pestana (PSDB) estará em Ouro Preto. A cidade será palco de desfiles cívicos e também de exposições que vão resgatar os 200 anos de Independência brasileira.



Com horários muito próximos, os atos em Belo Horizonte vão contar com a PMMG, que está organizando esquemas de segurança pela capital, mas também por todo o estado. Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) ainda não divulgaram agenda de campanha para o dia 7.





A tradicional marcha do “Grito pelos Excluídos” vai acontecer às 9h. A concentração está marcada para começar na Praça Vaz de Mello, embaixo da passarela da Lagoinha. Às 10h, caminhada seguirá até a Rua Pedro Lessa, 435, Santo André. Candidata ao governo Indira Xavier (UP) marca presença no local.





Intervenções

De acordo com a BHTrans, a circulação na área central da capital será alterada devido ao desfile da Independência. Faixas de tecido serão afixadas para orientação aos condutores. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão operar o tráfego na região.





As intervenções são para dar fluidez ao trânsito e indicar alternativas de desvios e itinerários para o transporte individual e coletivo, e ainda garantir a segurança para veículos e pedestres. O fechamento total das vias começa às 5h de amanhã. Os bloqueios viários serão monitorados para evitar que veículos entrem na av. Afonso Pena e adjacências, causando impacto na organização do desfile e risco aos participantes.





A partir das 21h de hoje já estará proibido estacionar em diversas vias na região do desfile. Já no dia 7, BHTrans disponibilizou um mapa com os desvios. Para acessar, basta conferir as redes sociais da prefeitura de BH.