Confira as atividades dos candidatos ao governo mineiro nesta segunda (5/9)

Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) estão à frente nas pesquisas eleitorais para o governo de Minas Gerais (foto: Montagem)

Com menos de um mês para o primeiro turno das eleições, os candidatos ao governo de Minas Gerais seguiram com suas agendas de campanha nesta segunda-feira (5/9) por todo o estado.caminhou pela região do Barreiro, em Belo Horizonte, ao lado do candidato ao senado Marcelo Aro (PP), e, no local, o governador se encontrou com apoiadores.Durante a agenda do candidato à reeleição, Felipe Gomes (PDT) foi preso após fazer uma manifestação contra a exploração da Serra do Curral , também nesta segunda, deu entrevista para veículos de comunicação da capital e gravou vídeos para suas redes sociais."Minas Gerais já foi um importante, mas perdeu a importância", avaliou Kalil, durante uma sabatina, ao afirmar que o investimendo federal caiu muito nos últimos anos.Nesta terça-feira (6/9), às 9h30, Kalil dará uma palestra para os alunos da universidade Fumec, em Belo Horizonte. Durante a tarde, vai gravar material para o programa eleitoral.O senadorparticipou de reuniões com lideranças em Montes Claros. À noite, ele lançou sua campanha a governador na cidade do Norte de Minas."O governo de Minas não agiu para que se resolvessem os problemas. A União está disposta a ajudar nosso estado, mas não teve eco. Nós não tivemos um governo que foi à Brasília buscar dinheiro para estradas; não tivemos governo que durante o COVID conseguiu dar resposta; e um governo que não conseguiu negociar dívidas e que agora tenta um regime de recuperação fiscal que no Rio de Janeiro destruiu o estado", reclamou o senador.Nesta terça, ele se reunirá com lideranças políticas e movimentos conservadores para os atos do 7 de Setembro.participou de um debate na Fumec, na capital, na qual criticou a falta de dialogo do governador com as forças de segurança.“Ele (Zema) não dialogou com os policiais, criou um trauma, uma quebra de confiança.Também não dialogou com os prefeitos de Contagem e Betim sobre o Rodoanel. Faltou dialogar com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais", comentou Pestana.O regime de recuperação fiscal também foi tratado pelo tucano, que afirmou que o próximo governo terá que renegociar a dívida para "recuperar sua capacidade de investimento na qualificação da educação, na ampliação do acesso ao SUS, no fortalecimento da política de segurança pública e na superação dos graves gargalos da infraestrutura do Estado”.Pela manhã, Pestana irá se reunir com o prefeito de Pouso Alegre, no Sul de Minas, e visitar a Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí e o Hospital das Clínicas Samuel Libânio.Pela tarde, o candidato vai à Itajubá, na mesma região, visitar a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo e o hospital universitário.A candidataconcedeu entrevista para uma emissora televisiva da capital mineira e panfletou na Praça Sete e no Viaduto Santa Efigênia durante a tarde. Já na terça, ela vai participar da campanha de candidatos do poder Legislativo em Juiz de Fora.não teve atividades públicas nesta segunda, apenas agendas internas. Amanhã, às 10h, a candidata estará panfletando na Praça Doutor Augusto Gonçalves, em Itaúna, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. No período vespertino, às 14h, participará de um café na Casa Socialista; em seguida, às 16h30, visitará a câmara municipal da cidade; uma reunião aberta de apresentação de candidaturas vai ocorrer às 18h.gravou vídeos para sua campanha, deu entrevista para emissoras de televisão e se reuniu virtualmente com apoiadores de São João del-Rei. Na terça, ela irá participar de uma oficina de produção de estandartes, às 14h. Às 19h30, estará em uma live. Em seguida, às 20h, participará do ensaio de bateria do bloco Poder Popular BH.Uma visita a Ocupação Professor Fábio Alves, foi a única atividade de campanha de. A candidata aproveitou para dizer que "Minas tem aproximadamente 500 mil famílias sem casa. Enquanto isso, o número de imóveis e lotes vagos nas grandes cidades é maior do que isso".Amanhã às 8h30, ela se reunirá com representantes de escolas municipais de Belo Horizonte. Durante a tarde, irá se reunir com representantes dos setores trabalhistas educacionais da capital. Às 15h, vai participar da Roda de Conversa de Mulheres de Ocupações Urbanas.concedeu entrevista a TV Assembleia nesta segunda. Amanhã ela visitará sindicatos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.não informou suas atividades.