Carlos compara ataque de Bolsonaro e Kirchner: 'Imprensa seletiva'

Carlos é coordenador da campanha online de Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Bolsonaro sobre ataque a Kirchner: 'Na facada, teve gente que vibrou' O vereador comparou o atentado sofrido pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite de ontem (1/8), com a facada de Jair Bolsonaro.









Durante o desabafo, Carlos ainda chamou a imprensa de parcial. Para ele, as ações promovem “caos social”.





“Acontecimentos recentes, são em sua maioria, estimulados pela seletividade e parcialidade de grande parte da imprensa e atuação de outros órgãos. Divisões e injustiças cristalinas objetivam o caos social e então direcionam como desejam suas narrativas de acordo com seu interesse”, concluiu.





Carlos é coordenador da campanha online de Jair Bolsonaro. Ele pretendia ser chefe da campanha geral, mas o partido de Bolsonaro não permitiu.





Cristina Kirchner cumprimentava apoiadores em Buenos Aires quando um homem brasileiro, identificado como Fernando Sabag Montiel, apontou uma arma em direção a ela e apertou o gatilho. O disparo, no entanto, falhou. O brasileiro foi preso pelas autoridades locais.

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho “02” do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, nesta sexta-feira (2/9), para criticar a “seletividade” da imprensa.