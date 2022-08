Saiba como foi a agenda dos candidatos ao governo de MG nesta quarta-feira

Saiba por onde os candidatos ao governo de Minas passaram nesta quarta-feira (31/8) (foto: Gil Leonardi/Novo-30/Rodrigo Lima / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais) Os candidatos ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano cumpriram agendas em Belo Horizonte e em diversas regiões do estado, nesta quarta-feira (31/8). Os dois aspirantes ao Palácio da Liberdade melhores posicionados nas pesquisas passaram pelo Triângulo Mineiro e na Zona da Mata. Saiba como foi o dia de compromissos.



Kalil







“O que vamos fazer é o que fizemos em Belo Horizonte. Distribuímos durante a pandemia 15 milhões de refeições, foi a prefeitura que fez. Então, temos que colocar esse pessoal no orçamento, saber que Uberlândia não é diferente de Belo Horizonte, não é diferente do Vale do Jequitinhonha, do Norte, do Mucuri e do Sul de Minas. Não estou aqui para falar que eu vou fazer, que em 2023 nós vamos começar. Eu sei fazer, eu pus esse povo no orçamento”, afirmou o ex-prefeito da capital mineira.





Ele defendeu que as ações governamentais sejam para todos, e que só assim será possível criar um ciclo de crescimento econômico e desenvolvimento social.



“O agronegócio precisa de infraestrutura. A iniciativa privada precisa ser incentivada, e é de lá que vamos tirar o imposto para colocar aqui. Eles têm que ganhar muito dinheiro. O que não pode continuar acontecendo é ter fila no Brasil para a compra de jatos, enquanto esse povo não tem nem arroz e feijão para comer. Temos que olhar esse povo com carinho e olhar também para o agronegócio, com planejamento”, defendeu.

Zema



Romeu Zema (Novo) esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e concedeu uma entrevista a uma emissora de TV (não especificada por sua assessoria), às 12h. O atual chefe do Executivo participou de um almoço com empresários, comerciantes e apoiadores às 13h e esteve no Comitê do Partido Novo, no Centro da cidade.



Na sequência, às 15h30, saiu em caminhada pelo Calçadão. Por fim, às 18h30 ele participou do encontro “Pé no Chão e Minas no Coração", no Ritz Plaza Hotel, e encerrou a agenda do dia no município.





A agenda do senador Carlos Viana (PL) foi cumprida em Belo Horizonte. Pela manhã, ele participou de uma reunião com lideranças religiosas. À tarde, teve um encontro marcado com lideranças políticas. Viana também fez uma gravação de um programa eleitoral, seguida de um encontro com lideranças políticas e religiosas de São José da Lapa e região, às 20h.





Marcus Pestana (PSDB) participou de compromissos internos em BH no período da manhã. Às 14h, concedeu uma entrevista remota à Rede Minas sobre emprego, saúde e educação. Ele ainda conversou com jornalistas da Rádio 98 e TV Vale de Diamantina, às 15h. À noite, atendeu a mais compromissos internos.



Outros candidatos



A candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, participou de campanha de rua com candidaturas do partido ao legislativo, no calçadão da rua Halfeld, em Juiz de Fora, às 16h.





Vanessa Portugal (PSTU) participou de uma ação de panfletagem em escolas da rede municipal de Ensino. Às 11h10, ela visitou a Escola Municipal Ondina Nobre, em Belo Horizonte. Às 11h40, a candidata se reuniu com a comunidade no Bairro Céu Azul. Pouco depois, às 12h50, Vanessa foi à Escola Municipal Glória Marques Diniz. À noite, às 19h, a candidata participou de um ato virtual em defesa dos servidores públicos federais.





Indira Xavier (UP) se reuniu com aliadas da campanha pela manhã. Às 14h, ela teve uma gravação de conteúdo audiovisual de campanha. Já às 19h, a candidata esteve na casa Tina Martins para um café com as mulheres.





Agenda de quinta-feira (31/8) dos candidatos

Romeu Zema

Romeu Zema estará em Varginha, no Sul de Minas e os compromissos se iniciam às 12h, com uma entrevista para a emissora de TV. Às 13h30 participará de almoço com empreendedores do ramo logístico. Logo mais, às 14h45, estará na Feira de Compra Minas - Minasul, no Industrial JK. Por fim, às 16h30, o atual governador de Minas tem uma caminhada “Pé no Chão e Minas no Coração”, na Praça José de Rezende Paiva, onde será concedida entrevista coletiva.

Alexandre Kalil

Alexandre Kalil cumpre agenda em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a partir das 11h45, onde fará uma entrevista para o MG 1ª Edição da TV Integração, afiliada da Rede Globo. Às 13h sai em caminhada na Rua Halfeld, onde também atenderá a imprensa.

Carlos Viana

Carlos Viana se reúne com lideranças políticas e religiosas em Belo Horizonte pela manhã. À tarde fará entrevista com o jornal Valor Econômico e aproveita para uma gravação de programa eleitoral. Já durante a noite, se reúne com lideranças políticas.

Marcus Pestana

Marcus Pestana estará em Viçosa, na Zona da Mata, em uma visita ao Hospital São Sebastião, a partir das 9h. Logo mais, às 9h45, também passará pelo Hospital São João Batista. Às 10h30 visita o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa (CIS-MIV) e 11h30 se reúne com o pró-reitor de Extensão da Universidade Federal de Viçosa (UFV), José Ambrósio Ferreira Neto, e atenderá a imprensa no local.





À tarde ele segue para Ponte Nova, na mesma região, para visitas aos hospitais Nossa Senhora das Dores Dr. Leonardo e Arnaldo Gavazza Filho, a partir das 13h30. Finalizando a agenda do dia, às 15h30, visita o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga (Cisamapi).

Lorene Figueiredo

A candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, participa de campanha de rua com candidaturas do partido ao legislativo, no calçadão da rua Halfeld, em Juiz de Fora, a partir das 16h.

Indira Xavier

Indira Xavier estará no restaurante popular na área hospitalar, em Belo Horizonte, para uma ação de panfletagem a partir de 12h. Às 14h ela segue com os folhetos na Praça 7.

Vanessa Portugal

Vanessa Portugal inicia a agenda às 9h com encaminhamento de questões oficiais da candidatura. Às 19h ela participa do “Encontro de organização do Ato do dia 10/8 - Em defesa dos direitos democráticos - FORA BOLSONARO”.