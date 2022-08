Patrícia Pillar rebate novo ataque a Ciro Gomes

A atriz Patrícia Pillar, 58, respondeu a um comentário no Twitter após um vereador citar uma falsa notícia envolvendo ela e seu ex-marido, o candidato à presidência Ciro Gomes, 64 (PDT). Os dois foram casados por 18 anos.

"Você tem advogado? É bom arranjar um porque vai precisar", escreveu em seu perfil. Na noite do último domingo (28), Vinicius Aith (PRTB), vereador de Sorocaba e candidato a deputado estadual por São Paulo escreveu: "Ciro falando em defesa das mulheres. Eu não esqueci das pancadas na Patrícia Pillar hein".

Algum tempo depois, ele apagou a publicação. Além do político, a deputada federal Major Fabiana (PL), candidata à reeleição, também citou o nome de Ciro ao falar de violência doméstica. "Ao ladrão alcoólatra, ao Ciro que bate em mulher, ao Novo Vida louca, a Senadora Traíra e a Tebet Oportunista: deixem a condução do país com os adultos. Vocês são repugnantes", escreveu.