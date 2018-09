Ciro divulga apoio da ex Patrícia Pillar e diz se sentir honrado 'por amor'

Ciro e Patrícia estavam juntos na eleição de 2002, quando o pedetista já tentava chegar à presidência (foto: Gil Rodrigues/Esp. Aqui BH/D.A Press)

Menos por política, que me honra muito, e mais por amor. Muito obrigado Patrícia! pic.twitter.com/6pdxc0GCwM %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) 20 de setembro de 2018

O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, divulgou um vídeo de apoio da ex-mulher, Patrícia Pilar, na manhã desta quinta-feira (20) e disse se sentir honrado com a adesão. “Menos por política, que me honra muito, e mais por amor. Muito obrigado Patrícia!”, registrou.No vídeo, a atriz diz que sempre gostou de política como possibiladde de diálogo e troca de ideias. “O que eu defendo é um caminho novo, diferente de tudo que está aí. O meu candidato é o Ciro Gomes, porque acredito no projeto que ele tem para o Brasil. Eu conheço o Ciro e voto no Ciro Gomes.A ex de Ciro defende ainda que o eleitor não deixe de votar.Patrícia Pillar está entre as famosas que aderiram à campanha “Ele não”, pregando o voto contra o candidato a presidente do PSL, Jair Bolsonaro, entre outras coisas, por considerá-lo machista.Em campanha em 2002, Ciro foi alvo de críticas por uma fala em relação à então mulher, Patrícia Pillar. Questionado à época sobre qual papel ela teria em sua campanha, disse que “dormir” com ele era fundamental. Na sequência amenizou, dizendo tratar-se de uma brincadeira.

O presidenciável e a atriz se separaram em 2012, depos de mais de 10 anos de casamento. Atualmente ele namora a produtora de TV Giselle Bezerra, que foi bailarina da Xuxa.