No Twitter, Ciro lembra eleições de 2014 e aposta em virada no segundo turno

Quero agradecer a todo mundo que está na luta com a gente para mudar o Brasil. E fazer uma pergunta: vocês lembram das pesquisas eleitorais de 2014? %uD83E%uDD14 #Ciro12 #CiroPresidente pic.twitter.com/Gg8ZZ3QEAL %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) September 19, 2018

Com receio de perder eleitores por causa da tendência do voto útil, o candidato à Presidência do PDT, Ciro Gomes, postou em seu perfil no Twitter vídeo dizendo que o segundo turno das eleições ainda não está definido e que, em 2014, o resultado do primeiro turno contrariou as pesquisas.“Nesse momento, as eleições estão completamente abertas e tem uma maioria imensa de pessoas ainda procurando a melhor decisão”, escreveu.Ele lembrou o pleito de 2014, em que os levantamentos apontavam segundo turno entre Dilma Rouseff (PT) e Marina Silva. “O resultado das urnas foi completamente diferente, levando Aécio para o segundo turno, ao invés de Marina, como apontava o Ibope”, comentou.As últimas pesquisas mostram queda de Ciro Gomes do segundo para o terceiro lugar depois da oficialização da candidatura de Fernando Haddad. Além do crescimento do petista, pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira mostra a tendência de 32% do eleitorado adotar o chamado voto útil.A ideia do voto útil é de não desperdiçar o voto em torno de quem não tem chance ou evitar ajudar a eleger um candidato que rejeite. A partir dessa lógica, eleitores de Ciro estariam migrando para a candidatura de Haddad.“Então, meu povo, a lição que fica é que nunca devemos transferir a nossa decisão e nosso entusiasmo para os institutos de pesquisa”, afirmou. Ele também reforçou que as pesquisas internas do partido lhe deixam “muito animado” .Na semana passada, ele disse em campanha que o brasileiro não merece ter que decidir entre um “fascista”, em referência a Bolsonaro, e as “enormes contradições do PT”. “Até a reta final, ainda haverá muitos momentos de emoção e viradas”, apostou.Por causa dessa divisão e com o avanço de Haddad, Ciro vem acirrando as críticas ao PT, com a intenção de atrair eleitores de esquerda e consolidar seu nome na disputa de um segundo turno. Mais cedo, nesta quarta-feira, ele tratou o voto útil como “insulto à experiência popular”.