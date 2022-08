Patrícia Pillar defende Ciro Gomes e pede: 'Parem de falar por mim'

BE

O casal em ato de campanha em 2002, ano em que Ciro disse frase machista sobre a então esposa (foto: CARLOS VIEIRA/CBPRESS)



Segundo ela, Ciro já se desculpou e tem seu apoio nas eleições. A atriz Patrícia Pillar saiu em defesa do ex-marido Ciro Gomes (PDT) nas redes sociais, nesta segunda-feira (29/8). O candidato à presidência foi questionado por Jair Bolsonaro (PL) sobre uma frase machista do pedetista, se referindo à então companheira, em 2002.Segundo ela, Ciro já se desculpou e tem seu apoio nas eleições.









"Eu já falei da fraquejada, já me desculpei. Espera aí, minha vez de falar. Você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro", retrucou Bolsonaro.





Nesta segunda, Patrícia Pillar fez uma série de publicações no Twitter para se manifestar a respeito do tema. A atriz disse que aceitou as desculpas de Ciro pela fala e tem grande respeito e carinho pelo candidato, a quem declarou voto.



Na sequência, desmentiu um boato de que Ciro a havia agredido durante o tempo em que estiveram casados e ameaçou entrar na Justiça contra quem seguir disseminando a informação nas redes sociais





2. A partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que NUNCA ACONTECEU. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa, sofrerá as devidas medidas judiciais. %u2014 Patricia Pillar (@patriciapillar) August 29, 2022





A atriz concluiu prestando solidariedade à jornalista Vera Magalhães, atacada por Bolsonaro durante o debate , e “todas as mulheres já desrespeitadas” pelo atual presidente da República.





4. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já derespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista @veramagalhaes no debate na Band. %u2014 Patricia Pillar (@patriciapillar) August 29, 2022





Ciro Gomes e Patrícia Pillar foram casados entre 1999 e 2012. Durante a campanha presidencial de 2002, o então candidato pelo PPS disse: "minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental", se referindo a atriz.





Eleições 2022

Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são os nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês – válido somente para presidente e governador.