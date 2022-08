Candidato a deputado federal, Eduardo Cunha associa seu nome a Bolsonaro

Eduardo Cunha (PTB-RJ) é candidato a deputado federal e ligou sua campanha ao presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Twitter)

Eduardo Cunha fez sua estreia no horário eleitoral como candidato a deputado federal pelo PTB e ligou a campanha a Jair Bolsonaro (PL).O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha teve o mandato cassado em 2016 e, consequentemente, tornou-se inelegível por oito anos. Ele tenta convencer a Justiça de que houve vícios no processo que culminou na perda do mandato.Em julho deste ano, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concedeu liminar em favor de Cunha, suspendendo dois efeitos da cassação: a inelegibilidade e a impossibilidade de ocupar cargos públicos.Em 18 de agosto, no entanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu essa decisão, voltando a valer a resolução da Câmara, até que a ação seja analisada na Justiça Federal.Com isso, a campanha de Eduardo Cunha permanece sub judice, permitindo que ele participe do horário eleitoral, mas sem garantir que de fato possa ser votado nas próximas eleições.No primeiro dia de propaganda eleitoral na televisão, Eduardo Cunha aparece ligando sua candidatura a Jair Bolsonaro, mesmo com Roberto Jefferson (PTB) lançando-se candidato ao Planalto.