Bolsonaro teve arma roubada em 1995; relembre episódio citado por Ciro

Bolsonaro em expressão cansada durante o debate (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O roubo ocorreu enquanto Bolsonaro panfletava na Zona Norte do Rio de Janeiro. Logo após prestar queixa, Bolsonaro seguiu em diligência com duas viaturas policiais rumo à Favela do Jacarezinho, próxima ao local do assalto.



Em entrevista, na ocasião, Bolsonaro disse ainda que se espantou com a frieza dos assaltantes e que eles pareciam conhecer bem os seus hábitos.