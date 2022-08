Pedido de resposta de Bolsonaro por ser chamado de 'tchutchuca' é negado

Jair Bolsonaro tem pedido de resposta negado por comissão (foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL) pediu direito de resposta após ser chamado de "tchuchuca" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) quando ela saiu em defesa da jornalista Vera Magalhães da TV Cultura e da senadora Simone Tebet (MDB), após elas terem sido atacadas pelo presidente. O pedido foi negado pela comissão."Quando homens são tchuthucas com outros homens e com mulheres viram tigrão, eu fico muito chateada", foi a frase de Soraya que causou desconforto em Bolsonaro durante o debate.Anteriormente, o presidente, ao ouvir da jornalista que foi contra a vacinação, disse que ela "não pode tomar partido em um debate" e que é "uma vergonha para o jornalismo brasileiro".A frase de Bolsonaro incomodou a candidata Tebet, que tentou interromper o presidente. "Não perguntei para você", repreendeu o candidato.Posteriormente, Bolsonaro disse que não estava atacando ninguém.Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) também participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.