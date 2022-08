Nelson Piquet doa mais de meio milhão de reais para campanha de Bolsonaro

Nelson Piquet é um dos entusiastas do governo Jair Bolsonaro (PL) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Racismo

Faltando 36 dias para as eleições, o ex-piloto de Fórmula 1 e empresário Nelson Piquet tornou-se, até o momento, o maior doador da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Levando em conta doações feitas por pessoas físicas, o tricampeão mundial e admirador do chefe do Executivo doou R$ 501 mil. O ato está registrado nas “Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais” do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Uma outra demonstração significativa de apoio a Bolsonaro por parte do empresário ocorreu no dia 7 de setembro do ano passado, quando Piquet dirigiu o Rolls-Royce presidencial levando Bolsonaro a bordo, durante comemoração da Independência do Brasil. Na semana passada, o tricampeão mundial esteve ao lado do presidente no Rio de Janeiro quando o candidato à reeleição ficou mais de uma hora acenando a motociclistas e motoristas que passavam pela rodovia Presidente Dutra.Além de Piquet, figuram entre as doações realizadas por terceiros o empresário Gilson Lari Trennepohl, com doação de R$ 350 mil e Ronaldo Venceslau da Cunha, com R$ 60 mil. Já a direção nacional do Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto doou 10 milhões oriundos do fundo partidário, em outras palavras, recursos públicos. A direção estadual/distrital transferiu R$ 90 mil.Em relação ao total de bens, Bolsonaro declarou ter R$2.317.554,73. O vice de sua chapa, o general reformado Walter Braga Netto, declarou R$1.631.986,81 ao TSE.No final de junho, o ex-automobilista foi acusado de racismo e homofobia contra o heptacampeão inglês Lewis Hamilton em um vídeo de 2021 que circulou nas redes sociais e ganhou repercussão. Ele se referiu a Lewis como "neguinho" ao comentar um acidente envolvendo o inglês e Max Verstappen durante o Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra."O neguinho meteu o carro de não deixou (Verstappen desviar). O neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro se f*deu. Fez uma p*ta sacanagem", criticou Piquet, em entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira.Após tornarem públicas as falas de Piquet, o ex-piloto se desculpou, afirmando que houve um equívoco na tradução do termo e alegando que a palavra é usada coloquialmente no Brasil.