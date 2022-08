Rodrigo Pacheco: 'Política se faz com diálogo'

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto: Agência Senado/Reprodução) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDB-MG), voltou a usar as redes sociais para demonstrar apoio à democracia. Com a proximidade das eleições, Pacheco tem enfatizado a confiança no sistema eleitoral e a necessidade de se respeitar o resultado das eleições. Hoje (27/8), o parlamentar escreveu em seu Twitter que a política "se faz com diálogo".





"A política se faz com diálogo, com respeito a divergência, ponderação e moderação. Este é o caminho para termos estabilidade e conseguirmos enfrentar os problemas reais do Brasil", escreveu o parlamentar.

Eleições 2022

O pleito deste ano vai eleger: presidente da República; governadores; senadores; deputados federais; e deputados estaduais.

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC) e Roberto Jefferson (PTB) são nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.

ara o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa.

Já ao Senado, Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes na disputa por Minas.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, válido para presidente e governador, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.