Randolfe para Janja: 'Uma honra reconstruir o país contigo e Lula'

Senador apoia o petista nas eleição para o cargo de Presidência da República (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O líder da oposição no Senado Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais para parabenizar Janja, esposa do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , neste sábado (27/8), pelo aniversário dela.Na publicação, o parlamentar também disse que é "honra" fazer parte da "reconstrução do país", ao lado de Lula e Janja.