Bonner cobra resultados no MS e Tebet justifica: 'Eu era vice-governadora'

Convidada desta sexta-feira (26/8) da sabatina do Jornal Nacional, Simone Tebet se esquivou ao ser cobrada pelos resultados de sua gestão Mato Grosso do Sul, estado em que foi vice-governadora de 2011 a 2015.O questionamento foi feito por William Bonner. “A senhora fala com muito orgulho de ser professora, também de ser vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Quando a gente olha o período em que a senhora esteve no governo do seu estado, a gente vê que a avaliação do Ensino Médio no Ideb ficou estagnada naquele período e, ano a ano, acabou se afastando crescentemente da meta estabelecida pelo governo federal. A senhora tem um diagnóstico de por que isso aconteceu?”, questionou Bonner.Tebet justificou que, na ocasião, era vice-governadora e não tinha “a caneta na mão”.“Primeiro que eu era vice-governadora, eu não era governadora e não tinha a caneta na mão. Mas posso te garantir que saímos do governo do estado garantindo os melhores salários e valorização dos professores do Brasil", respondeu.