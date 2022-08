Malafaia estaria pagando congregação com dinheiro público, denuncia pastor

Enquanto Paulo Marcelo apoia Lula, Silas Malafaia é aliado de Bolsonaro (foto: Fotomontagem/Divulgação/Isac Nóbrega/PR) O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de uma denúncia de corrupção feita pelo também pastor Paulo Marcelo, que é candidato a deputado federal e apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Silas Malafaia paga o salário de alguns pastores dele com dinheiro público", afirmou Paulo Marcelo em um documento publicado em sua página no Twitter. Ao todo, são citados quatro pastores que estariam ocupando cargos públicos em gabinetes de deputados e vereadores.

Tic tac tic tac ....

Quando o Sr me ameaçou te falei @PastorMalafaia

AQUI É SUJEITO HOMEM .

Sou homem de Deus e chega de usarem a igreja de Jesus .

Amanhã Tic tac tic tac pic.twitter.com/Y3u44cjZB9 %u2014 Pastor Paulo Marcelo (@prpaulomarcelo) August 25, 2022





O Estado de Minas tentou entrar em contato com a assessoria do pastor Silas Malafaia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Em suas redes sociais, também não foi feita nenhuma postagem sobre o assunto.

Novo ataque à Alexandre de Moraes

Nessa quarta-feira (25), Malafaia voltou a usar as suas redes sociais para atacar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





A publicação, feita em formato de vídeo na sua página do Instagram, tem duração de 2 minutos e 58 segundos, com Malafaia exaltado durante toda a gravação.