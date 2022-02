Silas Malafaia nega parentesco com sobrinho que vai casar com cantor

Silas Malafaia disse que não possui 'nem um sobrinho que vai casar com outro homem' (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Na tarde desta quinta-feira (3/2), o pastor Silas Malafaia negou que o modelo Rodrigo Malafaia seja seu sobrinho. O nome do modelo tomou conta dos noticiários nos últimos dias por conta de seu casamento com o ex-The Voice Brasil Leandro Bueno. Rodrigo declarou que nenhum parente irá comparecer à cerimônia que acontece na sexta-feira (4/2).

A QUEM INTERESSAR ! Não possuo nem um sobrinho que vai casar com outro homem . Ter o meu nome não significa ser da minha família . Eu não sabia que tinha tanto prestígio para promover alguém . Só kkkk ESSA É A IMPRENSA DO FAKE NEWS QUE A CADA DIA PERDE CREDIBILIDADE — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) February 3, 2022

Rodrigo tampouco se orgulha do sobrenome que carrega. Em postagens de 2021, o modelo publicou nas redes sociais dizendo que preferia "morrer do que conviver com meus parentes''. Em entrevista à Veja, Rodrigo afirmou que queria trocar o sobrenome no ato do casamento e adotar o do marido. “Mas cheguei à conclusão de que posso fazer a história desse nome mudar. Fico indignado quando vejo que há um discurso de ódio explícito como o do Silas Malafaia em pleno século XXI.”

Eu prefiro morrer que conviver com meus parentes — Rodrigo Malafaia (@rowmalafaia) October 28, 2021