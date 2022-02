Brasil bate novo recorde de casos e volta a superar mil mortes por COVID-19

Neste momento da pandemia é importante intensificar os cuidados sanitários (foto: Arte/EM/D.A press) O Brasil atingiu um novo recorde de infecções pela COVID-19 nas últimas 24 horas: foram contabilizados 298.408 casos. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) desta quinta-feira (3/2), o país voltou a registrar mais de mil casos diários, foram 1.041 óbitos em um dia — a última vez que número esteve tão grande foi em agosto de 2021.

Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde informou que a cobertura vacinal contra a doença no país está em 91,9% dos brasileiros acima de 12 anos com a primeira dose, e 85,6% do mesmo público com o esquema vacinal completo.

Para especialistas, neste momento da pandemia é importante intensificar os cuidados sanitários e tomar todas as doses da injeção recomendadas, pois evitam o agravamento dos sintomas da covid em caso de infecção e, claro, as mortes.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori