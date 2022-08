Prefeito de Rio Largo é preso suspeito de desviar recursos federais

Prefeito de Rio Largo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Rio Largo, de Alagoas, foi preso nesta segunda-feira (22/8), em uma operação da Polícia Federal. Gilberto Gonçalves (PP) foi preso suspeito de participar de desvios de recursos públicos federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e do SUS (Sistema Único de Saúde), ocorridos entre os anos de 2019 e 2022.