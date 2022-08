Candidatura do ex-jogador Maurício Souza pode ser impugnada

Maurício Souza se filiou este ano ao PL para tentar cadeira na Câmara (foto: Reprodução/Twitter) O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a impugnação do registro de candidatura a deputado federal do ex-jogador de vôlei Maurício Souza (PL). Segundo o órgão, o atleta não pagou nenhuma multa por ter deixado de votar em uma eleição.









Maurício Souza foi pivô de polêmica ao ser dispensado pelo Minas Tênis Clube (MTC) em outubro do ano passado por ter feito comentários homofóbicos nas redes sociais.

Numa postagem no Instagram, o ex-jogador publicou: “Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual”. Na legenda, Maurício escreveu: “É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”.





O comentário foi muito criticado pelos fãs do jogador. A pressão dos patrocinadores do clube mineiro contribuiu para que a direção optasse pela rescisão do contrato. A partir daí, diversos apoiadores de Bolsonaro se aproximaram do ex-jogador.