Parlamentares LGBTQIA+ acionam MP de Minas contra jogador Maurício Souza

Maurício de Souza foi demitido do Minas Tênis Clube (foto: Reprodução/Instagram)

Bella Gonçalves (MG) Vereadora de Belo Horizonte - PSOL

Duda Salabert (MG) Vereadora de Belo Horizonte - PDT

Ari Areia (CE) Deputado Estadual Suplente do Ceará - PSOL

Benny Briolly (RJ) Vereadora de Niteroi - PSOL

Brisa Bracchi (RN) Vereadora de Natal - PT

Carla Ayres (SC) Vereadora de Florianópolis - PT

Daiana Santos (RS) Vereadora de Porto Alegre - PCdoB

David Miranda (RJ) Deputado Federal do Rio de Janeiro - PSOL

Erika Hilton (SP) Vereadora de São Paulo - PSOL

Fabiano Contarato (ES) Senador do Espirito Santo - Rede

Fábio Félix (DF) Deputado Distrital do DF - PSOL

Leci Brandão (SP) Deputada Estadual de São Paulo - PCdoB

Linda Brasil (SE) Vereadora de Aracaju - PSOL

Maria Marighella (BA) Vereadora de Salvador - PT

Mônica Benício (RJ) Vereadora do Rio de Janeiro - PSOL

Prof. Israel (DF) Deputado Federal do DF - PV

Robeyonce Lima (PE) coDeputada Estadual de Pernambuco - PSOL

Tati Ribeiro (RN) Vereadora Suplente de Natal - PSOL

Thabatta Pimenta (RN) Vereadora de Carnaúba dos Dantas - PROS

Vivi Reis (PA) Deputada Federal do Pará - PSOL

Os posicionamentos homofóbicos do jogador de vôlei Maurício Souza - que acabou demitido do Minas Tênis Clube -, continuam reverberando país afora. Nessa quinta-feira (28/10), 20 parlamentares representantes das causas LGBTQIA%2b protocolaram no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) uma representação contra o o jogador.Além da representação no MPMG, os parlamentares - vereadores, deputados estaduais e federais e um senador (de 13 estados brasileiros e sete partidos políticos), também notificaram o Instagram, solicitando a remoção dos conteúdos de teor LGBTfobico e uma audiência com a empresa para discutir suas políticas de combate à violência LGBTfobica e o discurso de ódio.