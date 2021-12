Maurício Souza é convidado para disputar eleições em 2022

Maurício foi dispensado do Minas em outubro e pode entrar para a política (foto: Orlando Bento/Minas) Estado de Minas. Depois de ganhar visibilidade por fazer comentários homofóbicos numa rede social recentemente, o central Maurício Souza pode se tornar candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem. O jogador de vôlei foi convidado para se filiar ao Partido Liberal – o mesmo ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro no início da semana – e estar no pleito de 2022. A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Itatiaia" e confirmada pelo

Apesar da polêmica em que o jogador de vôlei se envolveu, o parlamentar acredita que Maurício Souza tem muito a acrescentar no Legislativo em Brasília.

“Na nossa avaliação, ele seria um bom candidato não apenas para somar para a chapa. Não é apenas isso, é mais do que isso. Ele somaria muito ao Brasil, pela experiência na área de esporte, pelas realizações. É uma pessoa de formação simples, que conhece a linguagem do povo. E é alguém que pode, na Câmara Federal, dar uma contribuição muito grande em várias áreas com a nação brasileira”, afirma Lincon Portella.





Maurício Souza teve seu contrato com o Minas Tênis Clube interrompido unilateralmente em outubro, depois de fazer postagem homofóbica em suas redes sociais. No Instagram, ele criticou o anúncio de que o novo Super-Homem, filho do Clark Kent, se tornaria bissexual na futura saga das histórias em quadrinhos.





"É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, escreveu. A publicação foi muito criticada pelos internautas, o que fez com que patrocinadores exigissem a quebra de contrato com o atleta.