Movimentos de direita fazem carreata pró-Bolsonaro em BH

A passeata deve percorrer a Avenida Afonso Pena, seguir pela Avenida Brasil, até chegar à Praça da Liberdade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Movimentos de direita de Belo Horizonte realizam um ato em prol da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, neste sábado (20/08), iniciando a passeata na Praça do Papa com destino à Praça da Liberdade.

Organizada com o nome de "bandeiraço", a passeata deve percorrer a Avenida Afonso Pena, seguir pela Avenida Brasil, até chegar à Praça da Liberdade, onde vão fazer o ato final.

Ver galeria . 11 Fotos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Uma das responsáveis pela passeata, Alexandra Oliveira, do Movimento Patriota Cristão, afirmou que o ato tem o objetivo de reforçar que Belo Horizonte está com Bolsonaro e que vai reelegê-lo no pleito deste ano.

Alexandra Oliveira, de camisa amarela, afirmou que o ato tem o objetivo de reforçar que BH está com Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Vamos fazer esse 'bandeiraço' em prol do presidente Bolsonaro, para mostrar ao Brasil que Belo Horizonte vai elegê-lo novamente. Todos os movimentos de direita de Belo Horizonte estão aqui para reforçar esse apoio ao presidente", afirmou.