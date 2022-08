Filha de senador de Roraima acusa pai de assédio

Telmário negou o caso e disse que foi vítima de perseguição política (foto: Divulgação/Senado)



A filha do senador Telmário Mota (Pros-RR) registrou boletim de ocorrência após seu pai tocar em suas partes íntimas e tentar tirar a roupa dela. O fato ocorreu no último domingo (14/8), no Dia dos Pais. A Polícia Civil investiga o caso.

No boletim, a adolescente de 17 anos contou que Telmário a obrigou a ingerir bebidas alcoólicas e a entrar num carro. Ela também relatou à polícia que o senador tomou seu celular para que a vítima não pudesse ligar para outras pessoas.





Ao denunciar o caso à Polícia Civil, a jovem recebeu medida protetiva, que obriga o senador a manter distância de 500 metros.

Telmário Mota é casado há mais de 30 anos com uma médica, e a filha é fruto de outro relacionamento.

O senador não quis se pronunciar sobre o caso. O parlamentar publicou uma nota em sua defesa e afirmou ser vítima de perseguição política. "Reafirmo que não fui intimado de qualquer tipo de acusação nesse sentido. De qualquer maneira, novamente irei procurar a Justiça, estabelecer a verdade. É lamentável que os nossos adversários não tenham limite em suas mentiras e ações criminosas”.

Derrota na eleição para governador

Telmário foi eleito em 2014, quando recebeu 96.888 votos e derrotou outros quatro candidatos.



Ele se candidatou ao governo de Roraima pelo PTB, mas foi derrotado ainda no primeiro turno.