Weintraub: Bolsonaro é tchutchuca do Centrão, verdades difíceis de engolir

Presidente Jair Bolsonaro e ex-ministro Abraham Weintraub (foto: Marcos Corrêa/PR) O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub usou as redes sociais para comentar o incidente do presidente Jair Bolsonaro e o Youtuber Wilker Leão, nessa quinta-feira (18/8). Na publicação, Weintraub afirma que o Chefe do Executivo se irritou com o apelido “tchuchuca do Centrão”, pois “verdades são mais difíceis de engolir”.





Em seu Twitter, Weintraub afirmou que a esquerda, ao chamar o presidente Jair Bolsonaro de “misógino, racista, fascista, genocida”, está mentindo, pois o Chefe do Executivo não é nada disso. Apesar de “defender” Bolsonaro das acusações, Weintraub declara que não pode negar que Jair Bolsonaro é “Tchuchuca do Centrão”.





“Mentira ridículas não machucam. A esquerda mente ao xingar o presidente Bolsonaro de misógino, racista, fascista, genocida, etc. Bolsonaro não é nada disso. Nunca foi. Por isso mantém a calma. Já, Tchuchuca do Centrão? do Waldemar? Verdades são bem mais difíceis de engolir…”, escreveu o ex-ministro.





Em outra publicação, Weintraub voltou a usar o apelido postando uma montagem do Chefe do Executivo e do presidente do PL e símbolo do centrão, Valdemar Costa Neto, escrevendo: “Depois de ter que pedir PIX pro PL, agora Valdemar está convencendo sua Tchuchuca a abrir um canal no OnlyFans”.





" /> Apesar das declarações, o ex-ministro declarou voto no presidente, na última quarta-feira (17/8). Em sua série de vídeos “Weintraub Sem Filtro”, ele afirmou que entre o “final horroroso e horror sem fim”, irá escolher Bolsonaro.





De acordo com o ex-ministro, os dois quesitos que fazem ele votar no Chefe do Executivo Federal são a liberdade e a anticorrupção. “Duas coisas que eu olho, liberdade e honestidade”, disse. "O presidente Bolsonaro só tem uma estratégia de se dar bem e de sobrevivência dele e da família dele”, complementou Weintraub.