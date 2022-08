Datafolha: Haddad tem 38% das intenções e lidera em São Paulo

Haddad lidera em São Paulo, superando Tarcísio (foto: Ricardo Stukert/Divulgação)



O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (18/8). O petista aparece com 38% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Tarcísio Gomes (Republicanos), que aparece com 16%.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) tem 11% das intenções. Carol Vigliar (Unidade Popular) e Gabriel Colombo (PCB) conquistaram 2% do eleitorado, cada. Altino Júnior (PSTU), Edson Dorta (PCO), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo) obtiveram 1%, cada.

O percentual de brancos e nulos é de 17%, enquanto o de indecisos é de 11%.





No segundo turno, segundo o Datafolha, Fernando Haddad (PT) teria 53% das intenções. Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparecia com 31% na disputa. Brancos e nulos somariam 12% e indecisos, 4%.

O Datafolha entrevistou 1.216 pessoas entre 16 a 18 de agosto em 60 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).