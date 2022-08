Prefeito e vice-prefeito de cidade mineira são denunciados por propina

Prefeito de Riachinho, Neizon Rezende (Podemos), foi denunciado pelo MPMG (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o prefeito, vice-prefeito e um servidor público de Riachinho, do Norte de Minas Gerais, por suspeita de cobrar propina de uma empresa de telecomunicações. O afastamento dos envolvidos dos cargos que ocupam foi requerido.





Em novembro de 2021, quando o contrato foi rescindido, o representante expôs o crime nas redes sociais, prestando depoimento e apresentando gravações e mensagens de texto do WhatsApp.





O órgão também informou que a assinatura do representante da empresa foi forjada, com o intuito de alterar a prova do crime.

Segundo o MP, além da propina, os servidores tentaram interferir na Comissão Parlamentar de Inquérito que tramita na Câmara Municipal e o Executivo Municipal chegou a ameaçar uma das testemunhas.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o órgão municipal, mas não obteve retorno até esta publicação. Tão logo a Prefeitura se manifeste, este texto será atualizado.