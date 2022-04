Vice-prefeita denuncia suástica em logo administrativa

Um trecho do texto pede a proibição do uso da logomarca (foto: Material cedido ao Correio Braziliense ) Em documento protocolado ao Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), a vice-prefeita do município de Luziânia, Ana Lucia de Souza Silva protocolou o que chamou de "violação dos direitos administrativos", ao denunciar o uso de uma logo com imagens semelhantes à uma suástica.

A denúncia foi feita na última terça-feira (12/4) e a logo teria sido atrelada a Secretaria de Administração da Prefeitura do município. O Correio Braziliense teve acesso ao processo do Ministério Público e fotos do documento oficial no qual a vice-prefeita notou a imagem.

"Requer-se que sejam adotadas as providências necessárias para identificar quem promoveu/motivou o uso dessa logomarca na Secretaria Municipal de Administração, bem como a apuração de responsabilidade sob o prisma da improbidade administrativa e da violação aos direitos fundamentais pela própria Administração Pública Municipal, até mesmo se há alguma facção local mantendo relações com o Governo Municipal", afirma.

A reportagem tentou contato com a Administração da Prefeitura de Luziânia e com a Prefeitura do município para entender se a logo ainda está sendo usada e como ela foi idealizada e aprovada, mas até a última atualização desta matéria ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.