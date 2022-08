Campanha de Bolsonaro troca foto para uma em que ele aparece sorrindo

À esquerda, a primeira foto enviada; à direita, a nova imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu ao pedido, realizado na última segunda-feira (15/8), da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para substituir a foto que será exibida na urna. A primeira imagem enviada o mostrava sério, já a nova ele está sorrindo.O registro de candidatura à reeleição do presidente foi enviado na última quarta-feira (10/8), cinco dias antes do fim do prazo. A chapa de Jair Bolsonaro terá o ex-ministro da Defesa e general da reserva Braga Netto (PL) como vice-candidato.A Corte Eleitoral tem até 12 de setembro para julgar os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos dos interessados.