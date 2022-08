Justiça bloqueia quase R$ 260 mil em bens de ex-vereador de Araguari

Vereador e esposa estiveram na Câmara de Araguari entre 2017 e 2020 (foto: Divulgação/Câmara de Araguari)

A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 260 mil dos bens do ex-vereador de Araguari Jander Patrocínio e da esposa dele, Sandra Cristina de Souza. Em ação impetrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), é apontado que a mulher foi nomeada para cargos comissionados na Câmara de Vereadores enquanto ele ocupava cadeira no Legislativo do município do Triângulo Mineiro.