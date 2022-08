Renan Calheiros sobre Deltan Dallagnol: 'ficha suja, inelegível'

Renan Calheiros (MDB-AL) diz que Dallagnol é "ficha suja" (foto: EVARISTO SA / AFP)

A farra das diárias da Lava Jato, comandada por Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot, será julgada. Prejuízo de 2,6 mi. Deltan foi condenado por mim no CNMP e foi sentenciado a me indenizar e também ao @Lulaoficial. É ficha suja, inelegível. %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) August 9, 2022

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) comentou nesta terça-feira (9/8) sobre o julgamento dos gastos da Operação Lava-Jato no Tribunal de Contas da União (TCU). Os ministros da 2ª câmara da Corte estão julgando o caso neste momento.Renan Calheiros criticou, em seu perfil no Twitter, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que busca se candidatar a deputado federal pelo Podemos, e também Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República.O julgamento da Tomada de Contas Especial (TCE) teve início por volta das 10h30 para apurar possíveis irregularidades em gastos do ex-procurador Deltan Dallagnol com diárias e passagens enquanto atuava na força-tarefa da Lava-Jato.