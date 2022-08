Bolsonaro diz que usa Forças Armadas para 'impor' eleições limpas

Bolsonaro esteve com pastores na manhã desta quinta-feira (4/8) (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a levantar suspeitas sobre o sistema eleitoral do país, nesta quinta-feira (4/8). Durante reunião com pastores, o chefe do Executivo federal disse que tem buscado impor, por meio das Forças Armadas, eleições transparentes.









LEIA TAMBÉM: Mais cedo, Bolsonaro participou de reunião com pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.LEIA TAMBÉM: A eleição em que Bolsonaro defendeu urna eletrônica como antídoto contra fraude no voto impresso





“Três do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Não quero alongar muito sobre isso. Estou fazendo minha parte no tocante a isso, buscando impor, via Forças Armadas, que foram convidadas, a nós termos eleições transparentes”, disse. “Porque, se houver algo de errado, não é só para mim. Vai ser para deputado, senador, governador”, completou.







O acesso aos códigos-fonte do sistema eleitoral é liberado para partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e para o Ministério Público (MP) 180 dias antes da eleição.



Em 2021, o acesso aos códigos-fonte foi aberto em outubro para todas as entidades cadastradas.