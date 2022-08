Vereadores de Cambuí terão mais de 100% de aumento de salário

Portal Terra do Mandu

Vereadores em Cambuí votaram projeto em duas reuniões (foto: Câmara Municipal de Cambuí) Em votação em Cambuí, no Sul de Minas, foi aprovado um aumento salarial de mais de 100% para os vereadores na próxima legislatura.





A lei 3.037 já foi sancionada pelo prefeito Tales Tadeu Tavares (Solidariedade). O salário atual é de R$ 3.494,36 e, a partir de 2025, será de R$ 7.500.

Na verdade, chegou a haver um empate entre os votos contrários (vereadores Iago Lima, Caio Nascimento e Maria do Carmo de Souza) e os favoráveis (Maria do Carmo Pereira, Rodrigo da Costa e Edivaldo Bueno dos Santos). Porém, o presidente da Casa, vereador Luiz Paulo Nepomucenia, precisou desempatar e votou a favor do projeto.





A vereadora Leila Paula Modesto estava ausente do processo, e o vereador Luiz Carlos Pereira pediu abstenção do voto.





Não houve discussão do projeto, por parte dos vereadores, durante a reunião, apenas a votação. Isso porque ele já havia passado pelas comissões da Câmara, antes de chegar ao plenário.





A Mesa Diretora lembrou que o último aumento havia acontecido há mais de dez anos, em 2011. Além disso, os créditos a serem utilizados para o aumento serão os orçamentários próprios contidos no Orçamento da Câmara.

“Em uma análise detalhada dos valores ao longo dos anos, pudemos verificar que os subsídios não sofreram modificações na sua fixação entre legislaturas por mais de uma vez. Neste sentido, entende que os valores mencionados devem ser fixados para a próxima legislatura, respeitando os limites constitucionais”, explicou a Mesa Diretora.



