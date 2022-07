Luciano Bivar era candidato pelo União Brasil (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Bivar é dono do maior fundo eleitoral e partidário depois da fusão do do PSL com o DEM, feita a partir do apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).





O político foi o grande responsável pelo lançamento de Bolsonaro à presidência em 2018.





Agora, ele deve concorrer à reeleição como deputado federal, por Pernambuco.





O então pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, Luciano Bivar, desistiu de concorrer ao Planalto nesta sexta-feira (29/7).