Bolsonaro tenta recuperar votos de 'arrependidos', diz Fábio Faria

Faria acredita em uma "solução pacífica" entre Bolsonaro (PL) e TSE sobre as urnas eletrônicas (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press) O foco da campanha de Jair Bolsonaro (PL) será recuperar eleitores do Sudeste que votaram nele em 2018 e não pretendem fazer o mesmo em 2022. Foi o que garantiu o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, em entrevista a O Globo.





Além disso, Bolsonaro pretende atrair votos dos jovens com a chegada do 5G.





”Quem tem 18 anos não sabe o que aconteceu nos 14 anos de PT. E a maioria dos professores de universidades e escolas é de esquerda”, afirmou Faria.

Urna eletrônica





No último dia 18 de julho, Bolsonaro fez uma série de ataques a urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. “Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países do mundo usam. (Defendo) eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população”, declarou o presidente.





No entanto, nenhum caso de fraude de urnas eletrônicas foi identificado e comprovado desde 1996, quando esse processo foi iniciado.

Empresários

Questionado sobre o empresariado, Fábio Faria disse que “a Faria Lima torce por Bolsonaro”, já que o presidente estaria a favor da independência do Banco Central e de maior “liberdade econômica”. Entretanto, acredita que eles devem ouvir tanto Bolsonaro quanto Lula (PT).





Por fim, o ministro ressaltou que o apoio de artistas “não muda votos”, com exceção dos sertanejos, “que movem multidões”.