Ciro diz que Anitta apoiou Lula por pressão: 'Só para não ser cancelada'

Ciro Gomes exaltou Anitta e diz que gostaria de ter o voto dela (foto: Reprodução/Globonews/Instagram)

A influência que alguns artistas podem levar aos candidatos é visada pelos concorrentes na eleições deste ano. A cantora Anitta, renomada internacionalmente, era o desejo de Ciro Gomes (PDT), mas acabou declarando apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedetista apontou que queria o voto da artista, mas ela se rendeu a Lula por "pressão de não ser cancelada".

Durante sabatina na GloboNews, nesta terça-feira (28/7), Ciro reforçou que admira Anitta por ser uma artista que veio da comunidade. “A periferia está produzindo música absolutamente extraordinária que eu conheço e gosto. A ‘quebrada’ está acontecendo. Eu sou fã da Anitta, ela expressa isso. Uma menina extraordinariamente talentosa, que vem da quebrada, da periferia e explode para o mundo admirar”.









Além disso, o candidato se adimirou por Anitta ter expressado indecisão. “Ela tinha dito uma coisa essencial: ‘Eu estou em dúvida’. Toda pessoa sábia, neste momento, tinha que estar em dúvida. Ela disse: 'Quero ver os debates, assistir os candidatos e depois vou decidir'”.





Mas, no entendimento de Ciro, a cantora foi pressionada a declarar voto. “Caíram de pau em cima dela e para se livrar dessa pressão facista, que a turma do PT esculhamba o fascismo do Bolsonaro, mas é uma ‘fascistadazinha’ pra valer. Partiram para cima e as pessoas estão se rendendo, só para não serem canceladas na internet. Uma pena, mas ela tem direito”.

"Sou Lulalá primeiro turno"



No início do mês, Anitta declarou seu voto em Lula nas eleições presidenciais em outubro. A cantora vem se posicionando reiteradas vezes contra o Jair Bolsonaro (PL) nos últimos meses, mas nunca havia divulgado apoio ao principal adversário do chefe do Executivo federal.



“Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, Tik tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance, e não sendo contra lei eleitoral, eu farei”.