Edson Fachin rejeita pedido para adiar convenção do MDB

Edson Fachin (foto: Abdias Pinheiro/Secom/TSE)





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, negou, nesta terça-feira (26/7), o pedido do MDB para adiar a convenção virtual do partido. Uma ala emedebista solicitava um prazo maior para o evento alegando "grave irregularidade" relacionada ao sigilo do voto.



Com a decisão do ministro, a candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência da República será realizada amanhã.







Leia: Renan ajuda Lula e o PT a minar candidatura de Simone Tebet Em decisão liminar, Fachin diz que não há elementos suficientes que comprovem o descumprimento da lei.





Ontem (25/7), o emedebista Hugo Wanderley Caju, delegado da convenção e filiado por Alagoas, protocolou uma ação no TSE para suspender o evento. Ele afirmou que a realização da convenção de forma virtual é uma grave irregularidade e prejudica o sigilo de voto.





Por outro lado, o MDB afirma que decidiu fazer o evento de forma virtual para cortar custos e controlar as alas dissidentes que não querem candidatura própria.





O pedido de adiamento da convenção também é de interesse do senador Renan Calheiros. Ele defende que o encontro seja realizado no próximo dia 5 de agosto, para que o partido tenha mais tempo para discutir a viabilidade da candidatura própria.