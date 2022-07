Presidente da CPI da COVID, Omar Aziz, terá apoio de Lula ao Senado

Com Omar Aziz, Lula busca ampliar sua base dentro do Congresso Nacional, garantindo sua governabilidade caso seja eleito à presidência. (foto: Divulgação) Chancelado pelo PSD como candidato à reeleição ao Senado, Omar Aziz (PSD-AM) terá o apoio do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para continuar exercendo sua função dentro do Congresso Nacional por mais 4 anos. O senador postou ontem (25/7), mesmo dia da convenção que o oficializou como candidato, um vídeo no Twitter em que Lula anunciava o apoio.

Muito feliz em poder formalizar a minha caminhada para reeleição ao Senado com o apoio do companheiro Lula. Ele que foi o melhor presidente da história desse país e um grande aliado do povo amazonense. Eu sou @LulaOficial na presidência. Estamos juntos pelo Brasil e pelo AM! pic.twitter.com/iy4DVmxM1Z %u2014 Omar Aziz (@OmarAzizSenador) July 26, 2022







No relatório final, ele pediu o indiciamento de mais de 80 pessoas, entre elas, o próprio presidente da República. O relatório foi entregue aos órgãos competentes para aprofundar as investigações.

Com Omar Aziz, Lula busca ampliar sua base dentro do Congresso Nacional, garantindo sua governabilidade caso seja eleito à presidência. O senador é do mesmo partido do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSD), o que facilitaria a comunicação política entre o Poder Executivo e Legislativo no âmbito nacional.