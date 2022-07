CPI da COVID: PGR pede que Supremo arquive investigações contra Bolsonaro

Das apurações em que o arquivamento foi solicitado, em cinco os senadores pediram o indiciamento do presidente. Nelas, Bolsonaro é acusado de crimes de charlatanismo, prevaricação, infração de medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba e epidemia com resultado de morte.

A PGR também pediu o arquivamento de apurações que envolviam os ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União); o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR); os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Braga Netto (Casa Civil); Élcio Franco e Hélio Angotti Netto (ex-secretários do Ministério da Saúde), Heitor Abreu (ex-assessor da Casa Civil) e o deputado Osmar Terra (MDB-RS).

Segundo a PGR, as ações da CPI foram pautadas em "política" e não podem ser transportadas para a área jurídica "de forma automática".“Considerando-se a ausência de indícios mínimos para se afirmar que o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e os demais indiciados no relatório teriam incorrido em qualquer prática delitiva no contexto em questão, não se verifica a existência do interesse de agir apto a ensejar a continuidade deste processo”, disse a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo.