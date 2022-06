CPI da COVID: Rosa Weber arquiva pedido de indiciamento de Ricardo Barros

Ricardo Barros foi citado em suposto esquema de corrupção na compra de vacinas (foto: Pedro França/Agência Senado)

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou, nesta sexta-feira (17/6), o pedido de indiciamento do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, feito pela CPI da COVID no Senado. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, assinado pela vice-PGR, Lindôra Araújo."No caso concreto, uma vez que a Procuradoria-Geral da República afirma inexistir, no caderno investigativo, base empírica para o oferecimento de denúncia contra o parlamentar indiciado, há que se acolher o pedido de arquivamento formulado pelo Parquet", escreveu Weber em despacho.O nome de Barros foi citado em supostos esquemas de corrupção em ao menos duas negociações de compras de vacinas contra a COVID-19. Informações coletadas pela CPI apresentam indícios da participação de pessoas ligadas ao parlamentar ou relatos de atuação direta dele nos acordos.Ao recomendar o arquivamento, a PGR disse que “inexistem indícios mínimos para se afirmar que o representado Ricardo Barros tenha atuado em benefício de pretensões privadas”.Para Lindôra Araújo, “não há sequer indícios de verossimilhança do ato criminoso imputado ao requerente [Barros], subsistindo tão somente uma hipótese criminal sustentada no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia”.O arquivamento já havia sido recomendado pelo ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso no STF. Em março, ele determinou que a Procuradoria se manifestasse sobre o pedido de indiciamento de Ricardo Barros.Para o magistrado, seria necessário ter elementos concretos para manter o indiciamento do líder do governo. Esse é o primeiro pedido de arquivamento feito pela PGR a partir do relatório final da CPI da COVID.