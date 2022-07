Fátima diz que vota em candidatos que priorizam mulheres, negros e LGBTQIA+

Fátima Bernardes comentou seu posicionamento político durante entrevista no Roda Viva (foto: Youtube - Roda Viva/Reprodução)

A 69 dias do primeiro turno das eleições, Fátima Bernardes afirma que se prepara para escolher candidatos que priorizem mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+ durante o mandato eleitoral. A declaração foi feita no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (25/7).



“Para mim é importantíssimo pessoas que falem sobre sustentabilidade, que falem sobre a mulher e sobre diversidade. Vou olhar qual é a postura dessa pessoa, desse partido, em relação a mulheres, negros e a comunidade LGBTQIA . Eu me preocupo com isso porque são as que decidem o futuro do país”, declarou a jornalista.

A apresentadora também afirma que não precisa declarar publicamente o voto para “ter uma posição clara do que acho e do que penso”. “Não preciso dizer para quem vou votar, seja deputado e senador. Até mesmo por questões de jornalismo que não sai mesmo da gente, eu acho que não preciso dizer, declarar publicamente, meu voto para ter uma posição clara do que acho e do que penso”, afirmou.

Fátima também alertou os telespectadores para a importância de se informar sobre os candidatos. “Eu já ouvi, na fila para votar, uma jovem me perguntar em quem eu iria votar. Eu achei muito triste ela dizer que não teve tempo para decidir. Obviamente eu não disse, mas eu fiquei triste, porque temos que ter tempo para se preparar”, diz.

“É um momento importantíssimo, um momento em que vamos definir a nossa vida, o rumo do país e do futuro dos nossos filhos”, acrescentou. A apresentadora também lembrou os momentos em que utilizou o espaço do Encontro, programa matinal que apresentou por 10 anos na TV Globo, para abordar pautas de cidadania, como a campanha para jovens de 16 anos emitirem o título de eleitor, em março deste ano.



“Acho que isso era algo que eu não podia me furtar. Tendo um espaço como aquele, na televisão, na TV Globo. Isso não tem a ver com partido, tem a ver com cidadania, com algo que as escolas não fazem, que é a formação de futuros cidadãos. Dizer que tem que votar, que tem que vacinar, dizer que as campanhas de vacinação são frágeis. Isso eu não vou me furtar de falar nunca”, pontuou.

Fátima é a entrevistada da edição desta segunda-feira (25/7) do Roda Viva, programa da TV Cultura apresentado por Vera Magalhães. Na bancada estão as jornalistas Luanda Vieira e Silvia Ruiz; o diretor de redação da GQ Brasil Daniel Bergamasco; a redatora-chefe da revista Marie Claire e o colunista da Folha de S. Paulo Tony Goes.