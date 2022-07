Bolsonaro: 'Preferem morrer de fome do que derrubar uma árvore'

Bolsonaro falou sobre a preservação do ambiente (foto: Alan Santos/Reprodução)









“O que tem de gente para atrapalhar, não está no gibi. Questões ambientais, alguns preferem morrer de fome do que derrubar uma árvore. É uma opção dele, mas não pode ser para o resto do nosso país”, apontou, durante a cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022, em São Paulo.





"Exatamente por sermos importantes, por sermos aqueles que poderão dizer se o mundo vai passar fome ou não, tem gente de fora interessada em nosso país. Quem não pensa dessa maneira, no meu entender, está devendo muito. Devemos nos preocupar com a nossa pátria, com nossos bens, com aquilo que ninguém mais tem lá fora", emendou.





Bolsonaro citou, ainda, os incêndios na França em críticas à imprensa. "Vocês não estão vendo na imprensa brasileira, mas há um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas. Imagine se fossem poucos hectares do pantanal sul-matogrossense, como estaria a mídia brasileira tratando desse assunto? Lamentamos as milhares de mortes na França, mas essas coisas acontecem e não se pode aproveitar momentos como esse de catástrofes para culpar outros países”, completou.









Também estiveram presentes no evento o ministro da Economia, Paulo Guedes; o ministro das Comunicações, Fábio Faria; ministro da Agricultura, Marcos Montes; o ministro do meio ambiente, Joaquim Alvaro Leite; o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, a deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP) e os ex-ministros Tarcísio Freitas, Marcos Pontes, respectivamente pré-candidato ao governo e senado de São Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teceu críticas, nesta segunda-feira (25/7), a grupos pró-preservação do meio ambiente e relacionou as políticas de preservação ambiental à fome. Segundo o chefe do Executivo, “alguns preferem morrer de fome do que derrubar uma árvore”.