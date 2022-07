Bolsonaro: 'Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado'

Bolsonaro durante a convenção do Partido Liberal (PL), neste domingo (24/7) (foto: Mauro Pimentel/AFP)

O discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a convenção do Partido Liberal (PL), hoje (24/7), no Maracanãzinho, trouxe um novo foco para sua estratégia de campanha: os jovens de esquerda. Bolsonaro os citou em duas oportunidades, criticando o seu opositor Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na primeira oportunidade, o candidato do PL ressaltou a ascensão dos governos de esquerda na América do Sul, citando países como a Argentina, Chile e Venezuela, afirmando que são países em situação de miséria e com economia em queda. Neste momento, Bolsonaro reiterou que é preciso ‘trazer o jovem de esquerda para o nosso lado’ e mostrar a eles ‘a verdade’, o que eles vão ‘perder com o seu candidato’, completou.Em outro momento, ainda em referência a Lula, Bolsonaro criticou falas do ex-presidente em relação à regulamentação da mídia, a qual o petista é defensor e já afirmou que a realizará em seu governo, caso for eleito. Na ocasião, afirmou que Lula é o candidato que ‘prega o controle social da mídia’ e comparou a promessa do petista com o que diz acontecer em países como a Coreia do Norte e Cuba."Diz que quer regulamentar as mídias sociais. Quero dizer a esse jovem que países como Coreia do Norte, Cuba, a internet só é acessada para você ver conteúdos do governo. Você não tem liberdade. Esse jovem quer perder a sua liberdade nas mídias sociais?", indagou.