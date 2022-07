Presidente da FUNAI é recebido sob novos protestos em Madri

Protesto em Madri, Espanha, durante a visita do presidente da FUNAI Marcelo Xavier (foto: Reprodução/Survival International) a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Xavier, foi novamente recebido sob protestos em Madri, na Espanha. Na manhã de ontem, Xavier havia se retirado de uma conferência, após Ricardo Rao, ex-funcionário da Funai, disparar acusações contra ele, por suposta ligação com





Os manifestantes também protestaram pela falta de esforços durante as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips, além dos ataques e perseguições promovidos pelo órgão contra lideranças e organizações indígenas.







Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#funai #protesto #política" /> "Diante de uma situação de guerra declarada contra os povos indígenas do Brasil pelo governo genocida de Bolsonaro, testemunhamos como um 'cúmplice necessário' como Marcelo Xavier Augusto da Silva é recebido em Madri. Chega! Os assassinatos e ataques aos povos indígenas e seus aliados no Brasil merecem uma resposta política contundente", discursou Lola Rama, ativista da Survival International.

Maria Dantas, deputada hispano-brasileira na Espanha, estava presente na manifestação e também fez um discurso contra as políticas antiindígenas, em especial impulsionadas no governo Bolsonaro.

Deputada hispano-brasileira Maria Dantas discursando em protesto em Madri, Espanha (foto: Reprodução/Survival International)

"Esse senhor [Xavier] é politicamente responsável por muitas mortes de indígenas. Ele também é politicamente responsável pelo assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira [...] politicamente responsável por muito do desmatamento que acontece agora no Brasil, com os grileiros, com toda a abertura do governo Bolsonaro para as transnacionais e também para seus amigos latifundiários", declarou.