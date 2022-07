Kalil visita 'redutos' do PT, no Norte de Minas

Kalil visita municípios norte-mineiros de São Francisco e Brasília de Minas nesta quinta-feira (21/7) (foto: Leandro Couri) O pré-candidato a governador pelo PSD, Alexandre Kalil, decidiu investir em municípios do Norte de Minas, considerados “redutos” do PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, novamente pré-candidato ao Palácio do Planalto, nesta semana.

Nesta quinta-feira (21/07), em visita aos municípios norte-mineiros de São Francisco e Brasília de Minas, Kalil afirmou que a região está “abandonada” e que seu desafio, se eleito, é melhorar as condições de vida da população mais carente desta parte do estado.





“Vamos desaloja-los. Vamos colocar o senhor (Jair) Bolsonaro na rua. Vamos meter o pé da bunda do Bolsonaro. E vamos desalojar o governador do trono porque não é um rei. Nós precisamos de um governador”, afirmou o pré-candidato do PSB.

“Governar é ter carinho. Governar é ter cuidado. Estamos numa região que está abandonada há quase quatro anos. Estamos vendo aqui problemas da Copasa, problemas de estradas. Tudo está abandonado”, afirmou Kalil, em entrevista em São Francisco, cidade banhada pelo rio homônimo.

“Estamos aqui com uma nova promessa, com novo olhar humano, de cuidar desse povo, que está carente, (que) está abandonado. Por isso que o Lula me tirou daquela cadeira (de prefeito de BH). Esse povo vai ter de voltar a comer carne, voltar a tomar cerveja, voltar a viajar”, assegurou Kalil.

“Colocar a botina e trabalhar”

O pré-candidato enfatizou que sabe que, se for eleito governador, não terá uma tarefa fácil na melhoria das condições das regiões mais carentes do estado, como o Note de Minas. “Não vejo facilidade. O que eu prometo para esse povo é trabalho, é colocar a pobreza no orçamento. Não tem nada fácil”, afirmou.

“Tem que botar a botina (no pé) e trabalhar. Foi assim que fiz em Belo Horizonte: botei a botina e fui trabalhar, fui ao povo pobre, fui olhar gente passando necessidade É isso que vamos fazer. Esse povo precisa voltar a comer. Não podemos levar isso na brincadeira”, relatou o ex-prefeito de BH. Ele enalteceu ainda as ações que desenvolveu na prefeitura da Capital voltadas para as camadas mais necessitadas.

Após as visitas a São Francisco e Brasília de Minas, nesta sexta-feira, Alexandre Kalil visita Porteirinha, Bocaiuva e Janaúba, também no Norte do estado. Ele dará continuidade à “caravana” pela região no sábado, quando visitará Januária, às margens do Rio São Francisco.