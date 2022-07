Vereadores dizem que documentos de renúncia são falsos

Câmara Municipal de Brumadinho realizou a eleição para o biênio 2023-2024 (foto: Reprodução Instagram)

A votação para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumadinho para o próximo biênio 2023-24, realizada na manhã da última segunda-feira (11/7), ocorreu logo após o presidente da Casa, Daniel do Brumado (Cidadania), ler dois pedidos de renúncia dos vereadores Xodó (PV) e Valcir Rambinho (PV), que tinham sido protocolado um pouco após a última sessão, realizada na sexta-feira (8/7).

Os vereadores afirmam que os documentos são falsos.

A sessão de votação seguiu desconsiderando os votos dos candidatos que teriam renunciados.

Nela, houve empate entre o atual presidente Daniel e Ricardo da Tejucana (PSL), cada um recebeu cinco votos, pois um dos parlamentares não compareceu à sessão.

Seguindo o que foi aprovado no Projeto de Lei Complementar 004/2022, em meados de maio deste ano, o candidato que recebeu "mais votos nas urnas para aquela legislatura" será considerado o presidente da Casa.





O presidente da Câmara, Daniel do Brumado, recebeu, nas eleições de 2020, 879 votos, sendo o segundo político mais votado, considerado reeleito. Já Ricardo da Tejucana recebeu 532.A renúncia teria sido protocolado na Casa pelo advogado Hamilton Roque Pires, mas Roque Pires nega ter recebido procuração dos parlamentares e que deseja representar criminalmente em relação aos fatos para que o autor seja identificado e processado.

Os vereadores Rambinho e Xodó também deram queixa argumentando que o documento seria falsificado.



No boletim registrado na Polícia Militar, o vereador Xodó disse que deixou claro durante a reunião que não havia renunciado e que o atual presidente insistiu que ele havia renunciado.



Já Valcir Rambinho disse que, para a PM, que foi apresentado no documento uma fotocópia da assinatura e não sua assinatura a caneta.



O Presidente da Câmara de Brumadinho afirmou que vai aguardar o parecer da polícia sobre a possível falsificação do documento.



Um dos vereadores, em conversa com o Estado de Minas, argumentou que, segundo o artigo 54 do regimento interno, o presidente deveria ter convocado "o respectivo suplente, imediatamente". O que não foi feito.



Daniel afirma que a Câmara tem o prazo de 15 dias para convocar os suplentes.