Bolsonaro visita Juiz de Fora pela 1ª vez desde que levou a facada

A informação foi confirmada pelo senador Carlos Viana (PL), pré-candidato ao governo de Minas Gerais.

Bolsonaro ainda não divulgou apoio oficial à campanha de Viana ao governo mineiro , mas esse deve ser o caminho do presidente. A aposta em Viana aconteceu depois que o Palácio do Planalto passou a considerar "difícil" uma aliança com o atual governador, Romeu Zema (Novo).