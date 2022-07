Influencer chama Nikolas Ferreira para luta: 'Cabe aceitar ou ser covarde'

A influenciadora digital Laura Sabino convocou o vereador Nikolas Ferreira (PL) por meio das redes sociais nessa sexta-feira (8/7) (foto: Redes Sociais/Gladyston Rodrigues/EM/DAPress)

A influenciadora digital Laura Sabino, de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, usou as redes sociais para propor ao vereador belo-horizontino Nikolas Ferreira (PL) uma luta de muay thai. “Cabe a você aceitar meu desafio ou ser um covarde”, disparou ela nessa sexta-feira (8/7) para seus mais de 147 mil seguidores no Twitter.

“Atenção, Nikolas Ferreira. Eu estou te desafiando para uma luta de muay thai em público. Isso não é uma ameaça, mas, sim, uma luta justa, seguindo regras e com juiz. Qualquer hora, qualquer lugar”, escreveu a influenciadora”, escreveu a influenciadora antes de finalizar questionando a coragem do parlamentar.







Antes que os internautas pudessem duvidar da seriedade da convocação, ela fez questão de dizer que “isso não é um meme”. Até o fechamento desta reportagem, o vereador não havia se posicionado.

Ministério Público investiga vereador

Nessa quinta-feira (7/7), reportagem do Estado de Minas mostrou que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou inquérito para investigar um vídeo publicado pelo por Nikolas no qual ele questiona a presença de uma aluna transsexual em um banheiro feminino.

A representação foi feita pelas vereadoras Bella Gonçalves e Iza Lourença (PSOL) e pela Aliança Nacional LGBTI, que consideraram as imagens transfóbicas. Nikolas é acusado de LGBTfobia e por violar o Estatuto da Criança e do Adolescente por expor uma adolescente de 14 anos nas redes.

Durante o vídeo, o parlamentar pede o boicote do Colégio Santa Maria, por permitir que a estudante transgênero use o banheiro feminino. Nikolas compartilhou o momento em que a menina é questionada pela irmã do vereador do porquê ela estar ali.