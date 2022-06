Vídeo: Nikolas Ferreira compara Marielle com o torturador Brilhante Ustra

AM

Vereador Nikolas Ferreira comparou Marielle com Brilhante Ustra (foto: Karoline Barreto/CMBH) Um vídeo em que o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) compara a vereadora Marielle Franco (Psol), morta em 2018, com o torturador Carlos Brilhante Ustra, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (2/6).





Nikolas questionava o projeto que prevê a mudança do nome do Centro de Saúde Vila Cemig para Marielle Franco.



“Se eu tomasse essa atitude, de mudar esse nome para Centro de Saúde Carlos Alberto Brilhante Ustra, estaria todo mundo aqui em pane (sic) porque não pode mudar isso”, disse o vereador nessa quarta-feira (2/6).

A fala de Nikolas provocou uma discussão com a vereadora Iza Lourença (Psol).





Durante a sessão, Nikolas disse que o "silêncio da esquerda" sobre o ataque feito a outro vereador de direita, Marcos Crispim (PP), era "ensurdecedor". Crispim foi chamado de "capitão do mato" por postar uma foto ao lado do governador Romeu Zema (Novo) e do deputado federal Marcelo Aro (PP).

Segundo o verador do PL, parlamentares como Iza têm uma "comoção seletiva". Ao deixar o microfone, Nikolas alegou que foi xingado de "babaca" por Iza. A vereadora foi repreendida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.











Em resposta, Iza disse que “fazer política” também é homenagear "heroínas e lutadoras do nosso povo”.



“Foi a violência política que matou Marielle Franco. E quem defende a morte são aqueles que pregam o ódio. São preconceituosos. São os que não aceitam as formas que as pessoas são felizes, amarem quem quiserem. Esses sim defendem a morte.”





O Psol, partido de Iza e Marielle, postou o vídeo de Nikolas nas redes sociais. “Vereador bolsonarista em Belo Horizonte (MG) quis comparar Marielle Franco com o torturador Brilhante Ustra. É nojento!”, diz o post.