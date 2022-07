IPVA: Senado aprova zerar o imposto para motos até 170 cilindradas

O plenário do Senado aprovou nessa quarta-feira (6/7) um projeto de resolução que permite zerar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de até 170 cilindradas.

O senador Chico Rodrigues, autor do projeto, participou da sessão plenária dessa quarta de forma remota

Pela proposta, a redução a zero do IPVA não é impositiva, mas serve como uma sinalização para estados e para o Distrito Federal. O texto segue para promulgação.

Chico Rodrigues (União-RR), autor do projeto, defende que cerca de 85% dos compradores de motocicletas pertencem às classes C, D e E, e que eles utilizam esse tipo de veículo para o deslocamento até o trabalho. Conforme o senador, esses compradores têm menor poder aquisitivo e sofrem com a falta de transporte urbanos de qualidade.